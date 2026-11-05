सोना-चांदी ने बिगाड़ा बजट, जमुई में धनतेरस से पहले ही बुक हो गईं 250 बाइक्स, बर्तन बाजार भी गुलजार

संवाद सहयोगी, जमुई। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार सजकर तैयार है। ज्वेलरी, बाइक, बर्तन, इलेट्रॉनिक्स, पटाखे और सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारियों ने विशेष तैयारी की है।

हालांकि, त्योहार से ठीक पहले बाजार में ग्राहकों की अपेक्षित भीड़ नहीं दिख रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस के दिन बाजार में खरीदारों की चहल-पहल बढ़ेगी और बिक्री में तेजी आएगी।

दूसरी ओर, सोना-चांदी की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों के खरीदारी का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई के कारण लोग जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी की योजना बना रहे हैं।

आभूषण बाजार में इस बार महंगी कीमतों का असर साफ दिख रहा है। कीमतों में लगातार तेजी के कारण ग्राहकों को खरीदारी से पहले अपने बजट का हिसाब लगाना पड़ रहा है।

बेला गांव निवासी शिक्षक संतोष कुमार अपनी बेटी की शादी के लिए धुनुषधारी वर्मा ज्वेलर्स में आभूषण खरीद रहे थे। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी के लिए सोने के आभूषण खरीदना जरूरी है, लेकिन कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बजट काफी बढ़ गया है। चांदी भी महंगी हो गई है। ऐसे में जरूरत के मुताबिक ही आभूषण खरीदने की योजना बनानी पड़ रही है।