संवाद सहयोगी, जमुई। फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश लेकर शनिवार को 215वीं बटालियन सीआरपीएफ के जवान सड़क पर उतरे।

पुलिस लाइन मलयपुर स्थित बटालियन मुख्यालय में फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कमांडेंट विनोद कुमार मोहरिल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में अधिकारियों और जवानों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

स्वस्थ शरीर में ही होता है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रैली के दौरान जवानों को संबोधित करते हुए कमांडेंट विनोद कुमार मोहरिल ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।