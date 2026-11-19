संवाद सूत्र, सिकंदरा(जमुई)। जमुई की धरती में छिपी खनिज संपदा जिले की आर्थिक तस्वीर बदलने की उम्मीद जगा रही है।

सिकंदरा प्रखंड के मंजोष और भंटा में मिले मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के विशाल भंडार की ई-नीलामी को बिहार कैबिनेट ने 18 नवंबर को फिर मंजूरी दी है।

हालांकि, खनन परियोजना को लेकर सरकारी प्रयासों के बीच किसानों की जमीन और आजीविका का सवाल अब भी बरकरार है।

एक ओर सरकार इसे औद्योगिक विकास और रोजगार का अवसर मान रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपनी उपजाऊ जमीन को लेकर चिंतित हैं।

चौथी बार की प्रक्रिया, अब तक नहीं मिली सफलता

मंजोष और भंटा में खनिज भंडार की पुष्टि के बाद अप्रैल 2024 में पहली बार ई-नीलामी की मंजूरी मिली थी। इसमें एक कंपनी ने भाग लिया, लेकिन बाद में पीछे हट गई।

मंजोष गांव में खोदाई में लगा मशीन। (सौ.: ग्रामीण।) जनवरी 2026 में दूसरी बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद अगस्त में ग्रामीणों के विरोध के बीच नीलामी की तैयारियां आगे बढ़ीं। विभाग ने 10 सितंबर से पंजीकरण, 30 सितंबर को प्री-बिड और स्थल निरीक्षण, 21 अक्टूबर तक बोली तथा 12 नवंबर को फारवर्ड आक्शन का कैलेंडर जारी किया था। अब 18 नवंबर को चौथी बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने से प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

5.49 करोड़ टन तक खनिज भंडार का अनुमान विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, दोनों ब्लाक में 4.14 करोड़ से 5.49 करोड़ टन तक मैग्नेटाइट संसाधन होने का अनुमान है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। खान एवं भू-तत्व विभाग ने दोनों ब्लाक्स के लिए कुल वीईआर की पांच प्रतिशत राशि निर्धारित की है।