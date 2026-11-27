संवाद सूत्र, खैरा (जमुई)। बिहार-झारखंड सीमा स्थित धुटिया गांव के समीप बरदही जंगल में हाथी के हमले से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान धुटिया गांव निवासी केलु यादव (55), पिता स्वर्गीय राजो यादव के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि केलु यादव दो दिन पूर्व लकड़ी लाने के लिए बरदही जंगल गए थे। इसी दौरान वह हाथियों के बड़े झुंड के बीच फंस गए। आशंका जताई जा रही है कि एक हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और सीने पर पैर से वार कर दिया। इससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।