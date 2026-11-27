संवाद सूत्र, खैरा (जमुई)। गरही थाना क्षेत्र के अरुणाबांक गांव में गुरुवार की संध्या एक 12 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान गांव निवासी केनू यादव की पुत्री प्रीति कुमारी (12) के रूप में हुई है।

स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की संध्या बच्ची की दादी कालेश्वरी देवी ने उसे कहीं जाने को लेकर डांट-फटकार लगाई थी। इसके बाद बच्ची नाराज होकर घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद परिजनों ने उसे फंदे से लटका पाया। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। वहीं, इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।