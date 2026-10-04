जहानाबाद में वार्ड सदस्य के पति का मर्डर, आक्रोशित गांव वालों ने एनएच-22 किया जाम

संवाद सूत्र, मखदुमपुर (जहानाबाद)। थाना क्षेत्र के कचनामा गांव में शनिवार की रात अपराधियों ने वार्ड सदस्य के पति कमलेश कुमार (32) की चाकू और रॉड से हमला कर हत्या कर दी।

कमलेश कुमार अपने घर के निचले कमरे में सोए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी सह वार्ड सदस्य कंचन सिंह और बच्चा छत पर बने कमरे में सो रहे थे।

रविवार की सुबह बच्चा अपने पिता को जगाने नीचे गया तो कमलेश को खून से लथपथ पाया। इसके बाद स्वजन और ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई।

घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी व मौके पर ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग को लेकर कचनामा पुल के समीप सागरपुर-मखदुमपुर सड़क को करीब पांच घंटे तक जाम रखा।