'जब तक जिंदा हूं, लड़ाई जारी रहेगी', पटना NEET छात्रा मौत मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर भड़कीं मां

संवाद सहयोगी, रतनी फरीदपुर। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में करीब 10 माह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में नीट छात्रा की हुई मौत मामले में सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतका की मां ने आक्रोश जताया है।

उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी। जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी और मामले को अंत तक लड़ेंगी। मां ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने मामले में आरोपितों को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं सकती। हम केस लड़ेंगे और कोर्ट में लड़ेंगे। हमें जरूर न्याय मिलेगा। मृत छात्रा की मां ने कहा कि केस बंद करने से मेरी बेटी का मामला खत्म नहीं हो जाता। एक मां इसे जिंदा रखती है। जब तक मैं जिंदा हूं, यह मामला चलता रहेगा। हम हारे नहीं हैं-CBI हारी है। मेरी बेटी को एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा।