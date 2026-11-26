जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शहर के शिवाजी पथ स्थित साइमा कलेक्शन नामक रेडीमेड कपड़े की दुकान में बुधवार की रात अचानक भीषण आग लग गई। अगलगी में करीब 20 लाख रुपये मूल्य के कपड़े, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गए।

घटना के समय दुकान बंद थी, इस कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दुकानदार वसीम अकरम रोज की तरह बुधवार की रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। करीब 9 बजे दुकान के अंदर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगीं।

आग की भयावहता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और दुकान मालिक को भी सूचना दी गई। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की दो गाड़ियां पहुंचीं।

अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, इस दौरान आसपास की दुकानों के शेड और बैनर भी जल गए। राहत की बात रही कि आग अन्य दुकानों तक नहीं पहुंच सकी।