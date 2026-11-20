संवाद सहयोगी, रतनी फरीदपुर (जहानाबाद)। शकुराबाद थाना क्षेत्र में मंदिर से मूर्ति चोरी के मामले में निरुद्ध किए गए दो विरुद्ध बालक को लेकर पर्यवेक्षन गृह पहुंचे एसआई दीपक कुमार और दोनों विधि विरुद्ध बालकों पर वहां के बालबंदियों ने हमला बोल दिया।

हमले में सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार जख्मी हो गए, दोनों विधि विरुद्ध बालक को भी चोट पहुंची। वहां से भाग कर तीनों ने अपनी जान बचाई। जख्मी एसआई को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि चोरी मामले में निरुद्ध किए गए दो विरुद्ध बालक को लेकर जैसे ही पर्यवेक्षन गृह के गेट पर पहुंचे, वहां के बाल बंदी गाली गलौज करने लगे, गेट खोलकर किसी तरह ऑफिस पहुंचे, वहां पहुंचते ही 30-35 की संख्या में बाल बंदियों ने अचानक हमला कर दिया।