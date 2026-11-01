जहानाबाद में ऑटो ने सब्जी विक्रेता को रौंदा, मौत के बाद मोमबत्ती जलाकर लोगों ने किया NH जाम

संवाद सूत्र, मखदुमपुर (जहानाबाद)। टेहटा पेट्रोल पंप के समीप सरेन मोड़ पर रविवार की शाम तेज रफ्तार ऑटो की चपेट में आने से एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

उसकी पहचान सरेन गांव निवासी कृष्णा महतो उर्फ मौलवी (65 वर्ष) के रूप में हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-गया एनएच-22 पर मोमबत्ती जलाकर आवागमन बाधित कर दिया और सड़क पर आगजनी कर भी विरोध जताया।

सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप पर करीब ढ़ाई घंटे बाद यातायात सामान्य हुआ।

कृष्णा महतो टेहटा बाजार में ठेले पर सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। रविवार की शाम बाजार में सब्जी बेचने के बाद वह ठेला लेकर अपने गांव सरेन लौट रहे थे।

इसी दौरान सरेन मोड़ के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार आटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद चालक आटो लेकर फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित लोगों ने पटना-गया एनएच पर आगजनी कर आवागमन बाधित कर दिया।

लगातार हो रही सड़क दुर्घटना

ग्रामीणों का कहना था कि सरेन मोड़ पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक दर्जनों लोग हादसों के शिकार हो चुके हैं, इसके बावजूद यहां ओवरब्रिज निर्माण की मांग पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है।