जहानाबाद में सड़क हादसा: इंजीनियरिंग कॉलेज से लौट रहे ऑटो को हार्वेस्टर ने मारी टक्कर, 8 छात्र और ड्राइवर घायल

संवाद सूत्र, हुलासगंज (जहानाबाद)। हुलासगंज बाजार के बैगनी मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के समीप शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में हुलासगंज इंजीनियरिंग कॉलेज के आठ विद्यार्थी और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा गया।

इंजीनियरिंग कॉलेज के आठ विद्यार्थी एक ऑटो पर सवार होकर हुलासगंज की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान बैगनी मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास एक हार्वेस्टर से ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी विद्यार्थी तथा चालक घायल हो गए।