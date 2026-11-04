पर्यटन हब बनेगा जहानाबाद का वाणावर पहाड़, बौद्ध सर्किट से जोड़ने की तैयारी; चलेंगी शटल बसें

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले के ऐतिहासिक वाणावर पहाड़ को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसको लेकर जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें वाणावर महोत्सव के आयोजन, पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास और व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में पर्यटन विकास की संभावनाओं के साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। शटल बस सेवा शुरू करने पर विचार बैठक में वाणावर तक पहुंचने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, ऐतिहासिक गुफाओं के समीप इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं मेडिटेशन सेंटर का निर्माण तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने जैसे सुझाव दिए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचनात्मक और दिशासूचक साइनेज लगाने के साथ शटल बस सेवा शुरू करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा वाणावर के समग्र विकास और पर्यटन संवर्धन के लिए समिति गठित करने तथा बराबर को बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा पर होगा प्रचार, होम स्टे को मिलेगा बढ़ावा पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जहानाबाद रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा पर एलसीडी स्क्रीन लगाने का सुझाव दिया गया। इसके माध्यम से वाणावर की ऐतिहासिक गुफाओं और पर्यटन स्थलों से संबंधित वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे।

स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से होम स्टे पॉलिसी को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में बताया गया कि पूर्व में वाणावर रेलवे स्टेशन के विकास और वाणावर क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है।