रेलवे का मेगा ब्लॉक: गोरखपुर-सिवान रूट पर 4 सितंबर तक कई ट्रेनें रद, कुछ के बदले रूट

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड के गोरखपुर कैंट-उनौला स्टेशनों के बीच पैच दोहरीकरण के कमीशनिंग कार्य को लेकर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य तथा तीन सितंबर को रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है।

कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि कई के समय में भी परिवर्तन किया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी सुमीत कुमार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गोरखपुर कैंट से 31 अगस्त से चार सितंबर तक चलने वाली 55036 गोरखपुर कैंट-सिवान सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।