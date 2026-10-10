Navratri 2026: कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा 

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। रविवार से 10 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र (navratri 2026) की शुरुआत होगी। नवरात्र के दौरान थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जमा होने को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है।

पहले दिन माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की दुर्गा मंदिरों में पूजा-अर्चना की जाएगी। रविवार को ही लोगों के घरों से लेकर पूजा पंडाल तक में कलश स्थापना की जाएगी। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है।

पं. किशोर उपाध्याय ने बताया कि रविवार को शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। पंचांग गणना के अनुसार, 11 अक्टूबर यानी रविवार को देवी आराधना की पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:27:09 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:07 बजे तक का रहेगा।

इस अवधि में कलश स्थापना शुभ होगा। बताया कि इस साल शारदीय नवरात्र में नवमी तिथि दो दिन लग रही है। इसके बावजूद इस साल का नवरात्र पूरे दस दिनों का होगा। उन्होंने बताया कि इस साल नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग बन रहा है। 17 अक्टूबर को सप्तमी है। इस दिन मां का पट खुलेगा। कलश स्थापना से मिलेगी सुख-समृद्धि पंडित किशोर उपाध्याय ने वैदिक ने पुराणों के हवाले से बताया कि कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र, नवग्रह समेत चौसठ योगिनियों सहित सभी देवी-देवताओं का वास होता है।