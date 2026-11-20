जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) शुक्रवार को अपनी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) तथा पुत्री रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) के साथ गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे।

यहां उन्होंने मां थावे भवानी के दरबार में माथा टेककर विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बिहार की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और निरंतर तरक्की के लिए माता रानी से प्रार्थना की। लालू प्रसाद यादव के थावे मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में काफी देर तक लोगों की आवाजाही बनी रही।