जयप्रकाश विश्वविद्यालय में PG Admission की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 8 अक्टूबर तक मौका

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं संबंधित अंगीभूत महाविद्यालयों में सीबीसीएस आधारित पीजी सत्र 2026-28 में तीसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। पूर्व निर्धारित छह अक्टूबर की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब आठ अक्टूबर कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय की ओर से छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए नामांकन के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। तीसरी मेधा सूची में आवंटित अभ्यर्थी अब आठ अक्टूबर तक संबंधित विभाग या महाविद्यालय में नामांकन करा सकेंगे।

विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार, विस्तारित अवधि में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का नाम तीसरी मेधा सूची में आया है और किसी कारण से अभी तक नामांकन नहीं करा सके हैं, उन्हें इस अवधि में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से समर्थ पोर्टल पर जाकर आवंटन की जानकारी देख सकते हैं। समर्थ पोर्टल से जमा करना होगा नामांकन शुल्क नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को समर्थ पोर्टल के पेमेंट गेटवे के माध्यम से निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद प्राप्त रसीद को संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।