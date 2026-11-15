गोपालगंज सदर अस्पताल में किडनी मरीज की मौत के बाद बवाल, स्वजन ने जमकर की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शनिवार की देर रात किडनी के एक मरीज की मौत के बाद स्वजन ने जमकर हंगामा किया।

इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद अस्पताल में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया।

मृतक की पहचान महम्मदपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर कोठी गांव निवासी दुलारचंद यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि दुलारचंद यादव किडनी की बीमारी से पीड़ित थे।

रविवार को उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी होने लगी। इसके बाद स्वजन आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे।

यहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इसी दौरान मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद स्वजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने चिकित्सक पर ड्यूटी से गायब रहने का आरोप लगाते हुए अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए।