बिहार में पुलिस जवानों की बस में ट्रक ने मारी टक्कर, होमगार्ड ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के थावे बाईपास पर मंगलवार की रात पुलिस जवानों से भरी बस में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस चला रहे होमगार्ड जवान की मौत हो गई।

मृतक की पहचान उचकागांव थाना क्षेत्र के सिसवनिया गांव निवासी विकेश कुमार राय के रूप में की गई है। वे होमगार्ड के जवान थे और पुलिस लाइन में तैनात थे।

तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार को महावीरी अखाड़ा जुलूस को लेकर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी क्रम में पुलिस लाइन से बस में जवानों को बैठाकर उन्हें विभिन्न स्थानों पर महावीरी अखाड़ा जुलूस में ड्यूटी के लिए छोड़ने की जिम्मेदारी विकेश कुमार राय को दी गई थी।