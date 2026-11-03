गोपालगंज में विदेश भेजने के नाम पर 3 करोड़ की ठगी, कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने दिया धरना 

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विदेश भेजने के नाम पर करीब तीन करोड़ रुपये की ठगी के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ितों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया।

पीड़ितों का आरोप है कि शहर के जादोपुर रोड स्थित कैलाश होटल के समीप संचालित एक कथित फर्जी विदेश भेजने वाले कार्यालय के कर्मियों ने उत्तर प्रदेश के अलावा गोपालगंज जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के कई लोगों को अपना शिकार बनाया है।

आरोपितों ने विदेश भेजने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से करीब तीन करोड़ रुपये की ठगी कर ली। 15 अक्टूबर को प्राथमिकी कराई गई पीड़ितों चनेश्वर राम, राेहित तिवारी, नितेश तिवारी व वीरेंद्र शर्मा के अनुसार, इस मामले में नगर थाना में बीते 15 अक्टूबर को प्राथमिकी कराई गई थी। प्राथमिकी होने के बाद भी अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज होकर मंगलवार को सभी पीड़ित एकजुट होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और धरने पर बैठ गए।

धरना दे रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई करने, आरोपित कार्यालय संचालकों और कर्मियों को गिरफ्तार करने तथा ठगी की गई राशि वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से मुलाकात करने की मांग भी की।