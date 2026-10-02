गोपालगंज: शीतलपुर तटबंध टूटने पर बड़ी कार्रवाई, कार्यपालक अभियंता समेत 3 इंजीनियर हटाए गए; हाई लेवल जांच शुरू
गोपालगंज के शीतलपुर में तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अभियंताओं को उनके ...और पढ़ें
HighLights
शीतलपुर में तटबंध टूटने पर तीन इंजीनियर हटाए गए।
जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
तटबंध टूटने के कारणों की उच्च स्तरीय जांच जारी।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में रिंग तटबंध टूटने के मामले में जल संसाधन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता समेत तीन अभियंताओं को उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटा दिया है। कार्यपालक अभियंता मो. साजिद इकबाल और सहायक अभियंता जावेद को मुख्यालय बुलाया गया है। वहीं, कनीय अभियंता विकास कुमार को भोरे सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। विभाग ने मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू करने के साथ ही तटबंध टूटने के कारणों की हाई लेवल जांच भी शुरू कर दी है।
जल संसाधन विभाग के अनुसार, कार्यपालक अभियंता के स्थान पर प्रमोद कुमार को नया कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई तटबंध की सुरक्षा और निगरानी से जुड़े बिंदुओं की जांच के मद्देनजर की गई है। किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है।
30 सितंबर की सुबह टूटा था रिंग तटबंध
बताया गया कि 30 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे शीतलपुर स्थित रिंग तटबंध टूट गया था। इसके बाद बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के गांवों में फैलने लगा। तटबंध टूटने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति बनी और इसकी सुरक्षा व निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे। घटना के बाद जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम राहत-बचाव के साथ तटबंध की मरम्मत में जुटी रही।
तटबंध की स्थिति और निगरानी रिपोर्ट की होगी जांच
हाई लेवल जांच में तटबंध की वास्तविक स्थिति, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, अभियंताओं की निगरानी, पूर्व में की गई मरम्मत तथा विभाग को भेजी गई रिपोर्ट समेत अन्य बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। बताया गया कि 28 सितंबर को गंडक नदी में करीब 5.43 लाख क्यूसेक का सर्वाधिक डिस्चार्ज दर्ज किया गया था। इसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर दबाव बढ़ा और 30 सितंबर को शीतलपुर में रिंग तटबंध टूट गया।
जुलाई-अगस्त की रिपोर्ट भी जांच के दायरे में
तटबंध टूटने के बाद पूर्व में भेजी गई सुरक्षा रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया गया कि जुलाई-अगस्त में जल संसाधन विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में तटबंध को सुरक्षित बताया गया था। जांच में यह देखा जाएगा कि उस समय तटबंध की वास्तविक स्थिति क्या थी और सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई थी। तटबंध टूटने के बाद शीतलपुर समेत आसपास के करीब 10 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचा था।
जल संसाधन विभाग ने कार्यपालक अभियंता मो. साजिद के अलावा सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता को उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटा दिया है। सहायक अभियंता को मुख्यालय बुलाया गया है, जबकि कनीय अभियंता को भोरे सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रमोद कुमार को कार्यपालक अभियंता जल संसाधन बनाया गया है। किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया है। - शशिप्रकाश राय, प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी
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