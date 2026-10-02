गोपालगंज: शीतलपुर तटबंध टूटने पर बड़ी कार्रवाई, कार्यपालक अभियंता समेत 3 इंजीनियर हटाए गए; हाई लेवल जांच शुरू

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में रिंग तटबंध टूटने के मामले में जल संसाधन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता समेत तीन अभियंताओं को उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटा दिया है। कार्यपालक अभियंता मो. साजिद इकबाल और सहायक अभियंता जावेद को मुख्यालय बुलाया गया है। वहीं, कनीय अभियंता विकास कुमार को भोरे सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। विभाग ने मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू करने के साथ ही तटबंध टूटने के कारणों की हाई लेवल जांच भी शुरू कर दी है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार, कार्यपालक अभियंता के स्थान पर प्रमोद कुमार को नया कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई तटबंध की सुरक्षा और निगरानी से जुड़े बिंदुओं की जांच के मद्देनजर की गई है। किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है।

30 सितंबर की सुबह टूटा था रिंग तटबंध बताया गया कि 30 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे शीतलपुर स्थित रिंग तटबंध टूट गया था। इसके बाद बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के गांवों में फैलने लगा। तटबंध टूटने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति बनी और इसकी सुरक्षा व निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे। घटना के बाद जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम राहत-बचाव के साथ तटबंध की मरम्मत में जुटी रही।