बिहार में अब तीसी के साथ खेतों में खिलेंगे सूर्यमुखी के फूल, किसानों को मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। अब कृषि विभाग को बस धान की फसल कटने के बाद खेत खाली होने का इंतजार है। धान की फसल कटने के साथ ही जिले में तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती शुरू हो जाएगी। जिला कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है।

उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की कवायद भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब धान की कटनी के बाद खाली होने वाली खेतों में तीसी के साथ सूर्यमुखी के फूल खिलेंगे। तीसी व सूर्यमुखी की जिले में खेती के लक्ष्य को परखती गोपालगंज से रिपोर्ट...।

प्रखंड वार लक्ष्य निर्धारण का कार्य पूर्ण जिले में तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती काफी समय हो होती आ रही है। इस बार कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है।