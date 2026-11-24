संवाद सूत्र, मांझा (गोपालगंज)। कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। इस कहावत को मांझा प्रखंड के आलापुर गांव की बसंती देवी ने सच कर दिखाया है।

कभी गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझने वाली बसंती आज अगरबत्ती उद्योग के जरिए आत्मनिर्भर बनी हैं। महज पांच सौ रुपये से शुरू किया गया उनका कारोबार अब बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंच गया है।

वह न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुकी हैं, बल्कि छह लोगों को रोजगार देने के साथ दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

बसंती देवी ने वर्ष 2017 में पांच सौ रुपये की पूंजी से अगरबत्ती बनाने के लिए पाउडर और लकड़ी खरीदी थी। इसके बाद घर से ही अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया।

घरेलू कामकाज तक सीमित रहने वाली बसंती को शुरुआत में विरोध और लोगों के ताने भी सुनने पड़े। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने आत्मविश्वास के बल पर कारोबार आगे बढ़ाने में जुटी रहीं।

उधार में अगरबत्ती बेचकर बढ़ाया कारोबार

शुरुआती दिनों में उनकी अगरबत्ती की बिक्री नहीं हो पाती थी। इसके बाद उन्होंने गांव की महिलाओं को उधार पर अगरबत्ती बेचनी शुरू की।

धीरे-धीरे बिक्री बढ़ी तो उधार के पैसे से कच्चा माल खरीदकर उत्पादन जारी रखा। इसी बीच वह जीविका समूह से जुड़ीं और 50 हजार रुपये लोन लेकर अधिक मात्रा में अगरबत्ती बनाने लगीं।

धीरे-धीरे उनके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी।

पांच लाख के लोन से खरीदीं ऑटोमेटिक मशीनें

बसंती देवी की मेहनत और लगन को देखते हुए जीविका ने उन्हें बैंक मित्र के रूप में भी काम करने का अवसर दिया। वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मांझा शाखा में बैंक मित्र के पद पर काम करने लगीं।