गोपालगंज ADM राजेश्वरी पाण्डेय के ठिकानों पर SVU का छापा, ऑफिस और आवास में 7 घंटे तक चली जांच

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गोपालगंज के अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) राजेश्वरी पाण्डेय के ठिकानों पर शुक्रवार को विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की टीम ने छापामारी की।

इस दौरान शहर के ब्लॉक कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में तलाशी ली गई। एसवीयू की टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान सरकारी आवास से जमीन से संबंधित कुछ कागजात मिलने की जानकारी सामने आई है।