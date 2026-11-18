संवाद सूत्र, हथुआ (गोपालगंज)। हथुआ थाना क्षेत्र के जुड़वनी पुल स्थित तालाब में छठ पर्व की रात जहरीला पदार्थ डालने से करीब 10 क्विंटल मछलियों की मौत हो गई।

घटना में पोखरा मालिक बीरबल प्रसाद को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। बुधवार की सुबह पोखर पर पहुंचने पर पानी की सतह पर सैकड़ों मरी मछलियां तैरती मिलीं।

इसके बाद मरी मछलियों को पोखर से निकालकर बाहर फेंकने का काम शुरू किया गया। पोखरा मालिक बीरबल प्रसाद ने बताया कि छठ पर्व की रात किसी शरारती तत्व ने पोखरे में जहर डाल दिया था। इसके बाद से लगातार मछलियां मर रही हैं।