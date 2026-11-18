संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Dalsinghsarai Murder Case: थाना क्षेत्र के केवटा वार्ड संख्या-2 में एक अधेड़ व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है।

मृतक की पहचान केवटा वार्ड संख्या-2 निवासी स्व. भंगेरन राय के पुत्र दूनीलाल राय के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी विवेक कुमार शर्मा और थानाध्यक्ष इरशाद आलम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

ग्रामीणों पर लगाए आरोप

बताया जा रहा है कि हत्या की इस घटना में गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।