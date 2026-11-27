जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पूर्व सांसद एवं बिहार सरकार में मंत्री रहे नगीना राय के बहुचर्चित हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने मामले में पूर्व विधायक बच्चा चौबे के पुत्र परमात्मा चौबे और ब्रजभूषण चौबे को दोषी करार दिया है। अदालत ने इसी गांव के रहने वाले तीसरे आरोपित सत्येंद्र उपाध्याय को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया।

दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अब आठ दिसंबर को अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। फैसले के बाद दोषी करार दिए गए अभियुक्तों के चेहरों पर मायूसी छा गई। अदालत परिसर में इस बहुचर्चित मामले के फैसले को लेकर लोगों के बीच चर्चा होती रही। 35 साल तक मामला लंबित रहने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी फैसला सुनाते हुए अदालत ने हत्याकांड के 35 वर्षों तक लंबित रहने पर नाराजगी भी जताई। इतने लंबे समय बाद आए फैसले ने एक बार फिर इस हत्याकांड को चर्चा में ला दिया है।