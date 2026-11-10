पहली सालगिरह से पहले ही उजड़ गया संसार, गोपालगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपती को रौंदा; दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के महम्मदपुर थाना क्षेत्र के सिधवलिया गांव में सोमवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतकों की पहचान सिधवलिया गांव निवासी अक्षय राम व उनकी पत्नी पुष्पा देवी के रूप में की गई है।

बताया जाता है कि सोमवार की रात दंपती किसी काम से निकले थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे। दंपती की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव में भी मातमी सन्नाटा पसर गया।