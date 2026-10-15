बिहार का अद्भुत दुर्गा मंदिर: यहां सिर झुकाने पर ही होते हैं मां के दर्शन, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास

संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। भोरे स्थित प्रसिद्ध मां दुर्गा का दरबार क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए अगाध आस्था और अपार श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। शारदीय और चैत्र नवरात्र में यहां दूर-दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।

वर्षभर शादी-विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए भी श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में आना-जाना लगा रहता है। लगन के दिनों में यहां विवाह संपन्न कराए जाते हैं। वहीं, वर्ष में एक बार निःशुल्क सामूहिक जनेऊ संस्कार का भी विशेष आयोजन किया जाता है।

महाभारत काल से जुड़ी है मान्यता भोरे के इस प्राचीन मंदिर का संबंध महाभारत काल के वीर योद्धा भूरिश्रवा से जोड़ा जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, भक्सी वन में तपस्या करने वाले भद्र ऋषि की प्रेरणा से इस पावन स्थल पर मां दुर्गा की स्थापना हुई थी। इसी कारण मंदिर को धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है।

मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा भी अपने आप में अनूठी है। प्रतिमा की आंखें नीचे की ओर हैं और गर्दन थोड़ी झुकी हुई है। मान्यता है कि मां की प्रतिमा को एक साथ पूरी तरह देखने के बजाय श्रद्धालु को स्वयं झुककर मां के दर्शन करने पड़ते हैं।