संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)। पिछले सप्ताह हुई बेमौसम बारिश का वजीरगंज प्रखंड में मगही पान की खेती पर सबसे बुरा असर पड़ा है। टूटने के लिए तैयार पत्तों पर काले दाग पड़ गए हैं। इससे उनकी गुणवत्ता खराब हुई और बाजार में कीमतों में भारी गिरावट आई है।

किसानों के मुताबिक, दाग वाले पान अब बनारस की मंडी में बिकने लायक भी नहीं रहे।मगही पान अपनी मिठास, सुगंध और पतले पत्तों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। वजीरगंज के पीपरा और जमुअवां गांव में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। दोनों गांवों के करीब दो सौ चौरसिया परिवार पान की खेती से जुड़े हैं और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर है। किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

टूटने के लिए तैयार थे पत्ते पान उत्पादक संघ के अध्यक्ष अनुज चौरसिया और अन्य किसानों ने बताया कि कोठी में लगे पत्ते टूटने के लिए तैयार थे। बारिश का पानी कोठी में चला गया और नमी के कारण पत्तों पर काले दाग पड़ गए। व्यापारी दाग वाले पत्ते लेने से इनकार कर रहे हैं। बनारस की मंडी में मगही पान की सबसे अधिक मांग रहती है, लेकिन वहां भी ऐसे पान को नहीं खरीदा जा रहा।

किसानों का कहना है कि उन्हें अब पान स्थानीय बाजार में औने-पौने दाम पर बेचना पड़ेगा, जिससे लागत भी नहीं निकल पाएगी। कई किसानों ने कर्ज लेकर कोठी तैयार की थी और अब कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। एक कोठी तैयार करने में हजारों रुपये खर्च जमुअवां के किसान रामप्रवेश चौरसिया ने बताया कि एक कोठी तैयार करने में हजारों रुपये खर्च होते हैं। खाद, दवा, बांस, पुआल और मजदूरी पर बड़ी रकम लगती है। दाग पड़ने से पत्ते बेकार हो गए हैं।