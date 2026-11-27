जागरण संवाददाता, गया। गया जिले के डोभी में चर्चित बालू और भूमि के कारोबारी भगत यादव और उनके सहयोगी के अलग-अलग ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई के टीम छापामारी कर रही है।

छापेमारी टीम डोभी स्थित घर, कार्यालय सहित तीन स्थान, बोधगया थाना क्षेत्र के बजौरा, औरंगाबाद और झारखंड के हंटरगंज में अलग-अलग छापामारी चल रही है।

गांव में जमीन खरीदने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार डोभी में भगत यादव के करीबी उपेंद्र वर्मा के घर से आधा बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। उपेंद्र वर्मा पर भगत यादव के द्वारा बजौरा गांव में जमीन खरीदने का आरोप पहले से है।