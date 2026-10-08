सनातन की राह पर रूस, 5 विदेशी महिलाओं ने गयाजी में किया पिंडदान; बोलीं- असीम शांति मिली

जागरण संवाददाता, गयाजी। मोक्षभूमि गयाजी में गुरुवार को फल्गु नदी का तट एक ऐसी आस्था का साक्षी बना, जहां देश की सीमाएं और भाषा की दीवारें छोटी पड़ गईं। अपने पितरों की मोक्ष की कामना लेकर रूस से आईं पांच महिलाओं ने वैदिक विधि-विधान से पिंडदान और तर्पण किया।

भारतीय परिधान में सजी विदेशी महिलाओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे श्रद्धाभाव से कर्मकांड संपन्न किया। पिंडदान के बाद उनके चेहरों पर आत्मिक शांति और संतोष का भाव साफ दिखाई दे रहा था। रूस से आए पांच सदस्यीय दल में नीना हारा, अनास्तासिया इस्मागिलोवा, यूलिया लावरेन्तिएवा, केसेनिया अब्रामोवा और ल्यूडमिला शालामोवा शामिल थीं। इनके साथ युत्खेश्वरी राधा दासी भी थीं। सभी ने फल्गु तट के साथ विष्णुपद और अक्षयवट वेदी पर एक दिवसीय पिंडदान का विधान पूरा किया।

नीना हारा ने कहा कि वह अपने पितरों की मोक्ष की कामना लेकर गयाजी आई हैं। यहां पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें असीम शांति की अनुभूति हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें गयाजी ही लेकर आई है।