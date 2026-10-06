Pitru Paksha: गयासुर के सिर पर क्यों किया जाता है पिंडदान? पितृपक्ष के 10वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जागरण संवाददाता, गयाजी। धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी गयाजी को ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पितृपक्ष में देश-विदेश से पिंडदानी यहां पहुंचकर विभिन्न पिंडवेदियों पर कर्मकांड करते हैं।

इसी क्रम में सोमवार को पितृपक्ष के दसवें दिन गयाकूप और गयासिर वेदी पर पिंडदानियों ने भूतबाधा, प्रेतबाधा एवं पितृदोष से मुक्ति की कामना को लेकर विधि-विधान से पिंडदान किया।

मंगलवार को मुण्डपृष्ठ, आदि गया एवं धौतपद वेदी पर कर्मकांड किया जाएगा। सुबह से ही दोनों पिंडवेदियों पर पिंडदानियों की भीड़ उमड़ पड़ी।

वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठान से पूरा पिंडवेदी क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। सात, 11, 15 एवं 17 दिनों का कर्मकांड करने वाले पिंडदानियों की संख्या अधिक देखी गई।

गयाकूप वेदी पर पिंडदानी नारियल साथ लेकर पहुंचे और कर्मकांड की विधि पूरी करने के बाद उसे गयाकूप में अर्पित किया। मान्यता है कि यहां कर्मकांड करने से अकाल मृत्यु एवं प्रेतबाधा से मुक्ति मिलती है।

गयासिर वेदी पर भी बड़ी संख्या में पिंडदानियों ने कर्मकांड किया। विधि पूरी करने के बाद पिंड को गयासुर के सिर पर अर्पित किया गया। भीड़ अधिक होने के कारण कई पिंडदानियों को वेदी के बाहर खुले मैदान में बैठकर कर्मकांड करना पड़ा।

दोनों स्थानों पर दिनभर धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश से आए संतोष शुक्ला ने कहा कि गयाजी आकर मन को काफी शांति मिल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्ग में मौजूद पूर्वज हमें कर्मकांड करते हुए देख रहे हैं।