जहांगीर 3 दशकों से छठ व्रतियों को बांट रहे फल, गयाजी में पेश कर रहे भाईचारे की अनूठी मिसाल

संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। आस्था के महापर्व छठ में जहां चारों ओर सूर्योपासना और लोक आस्था की छटा बिखरती है, वहीं शेरघाटी के नई बाजार के फल व्यवसायी मोहम्मद जहांगीर अपने सेवा भाव से सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं।

पिछले तीन दशकों से वह कार्तिक छठ के अवसर पर धर्म और मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर सूर्य नारायण घाट स्थित राम मंदिर छठ पूजा समिति को फल उपलब्ध कराते आ रहे हैं। उनका यह प्रयास न केवल आपसी भाईचारे को मजबूत कर रहा है, बल्कि इंसानियत का संदेश भी दे रहा है।