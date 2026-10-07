गया: जितिया की शाम से लापता युवक का धान के खेत में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, टिकारी। टिकारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुर गांव से गायब सोनू दास उर्फ सोहन (30वर्ष)का बुधवार को धान में फेंका शव मिला। सोनू जितिया पर्व की शाम से घर से गायब था। अगले दिन स्वजनों ने सोनू के गायब की लिखित सूचना टिकारी थाना में दी थी।

जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह लगभग 10 बजे गांव से पूरब ईंट भट्ठा के समीप धान के खेत मे ग्रामीणों ने शव देखा और इसकी सूचना स्वजनों को दी। उसके बाद स्वजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ शव स्थल पर जुट।

कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस क्रम में छानबीन करने मकसूद पुर गयी पुलिस के साथ स्थानीय ग्रामीणों का हल्का झड़प होने की सूचना है।