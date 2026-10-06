गया-पटना NH-22 पर डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक, डायल 112 के ASI की मौत

संवाद सूत्र, बेलागंज। गया-पटना एनएच-22 पर बेलागंज थाना क्षेत्र के खनेटा गांव के पास सोमवार की देर रात डिवाइडर से टकराने एएसआई की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही बेलागंज थाने की पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने गंभीर रूप से घायल एएसआई को तत्काल बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु गंभीर अवस्था में गया रेफर कर दिया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। डायल 112 में एएसआई के पद पर तैनात मृतक एएसआई की पहचान गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के डिहुरी गांव निवासी 45 वर्षीय सुनील चौधरी के रूप में हुई है। वे जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाने में डायल 112 में एएसआई के पद पर तैनात थे।

बताया गया कि सोमवार की देर रात वे किसी काम से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान गया-पटना एनएच-22 पर खनेटा गांव के समीप उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए।