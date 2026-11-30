संवाद सहयोगी, बोधगया। मगध विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है।

इसके तहत स्नातकोत्तर (पीजी) के प्रथम सेमेस्टर में 33 विषयों के विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाएगी।

वहीं, पीजी के 46 विषयों के लिए एकसमान पाठ्यक्रम लागू करने के प्रस्ताव पर भी विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद ने विस्तार से विचार-विमर्श किया।

शिक्षा विभाग में कुलपति प्रो. दिलीप कुमार केशरी की अध्यक्षता में विद्वत परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संशोधन, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत और शैक्षणिक नियमावली को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

बैठक में कुलसचिव प्रो. विनोद कुमार मंगलम्, सीसीडीसी प्रो. संजय कुमार तिवारी और अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रो. पीके चौधरी सहित परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में पीजी के प्रथम सेमेस्टर में दो क्रेडिट के मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम के रूप में 33 विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और बौद्धिक विरासत से परिचित कराना है।

इसके साथ ही एनईपी-2020 के पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट ढांचे के आधार पर तैयार 46 विषयों के एकसमान सिलेबस को अपनाने पर भी मंथन हुआ। यह पाठ्यक्रम दो वर्षीय पीजी के तीसरे और चौथे सेमेस्टर तथा एक वर्षीय पीजी के पहले और दूसरे सेमेस्टर में लागू करने का प्रस्ताव है।