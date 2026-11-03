10 देशों में फैला है कारोबार, अब जन्मभूमि पर लगाएंगे 500 करोड़ का प्लांट; गयाजी में विकास को मिलेगी नई रफ्तार

जागरण संवाददाता, गयाजी। कोलकाता-अमृतसर कॉरिडोर के अंतर्गत गयाजी के डोभी में कुमार आर्गेनिक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उदयन कुमार ने 500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है।

बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने की इस पहल से गयाजी में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल गया जी, बल्कि पूरे बिहार के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

गयाजी के पंडूई हाऊस निवासी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू के सुपुत्र उदयन कुमार ने अपने अनुभव, दूरदर्शिता और उद्यमशीलता से उद्योग जगत में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। ज्ञात हो कि वर्ष 1992 में गया में औद्योगिक गतिविधियों से शुरुआत करने के बाद उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में केमिकल उद्योग की स्थापना की। आज विश्व के लगभग दस देशों में अपने कारोबार का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी एवं सफल उद्योगपति द्वारा अपनी जन्मभूमि गयाजी के विकास के लिए इतना बड़ा निवेश करने की पहल निश्चित रूप से गौरव की बात है।