जागरण संवाददाता, गयाजी। कार्तिक पूर्णिमा पर गया जंक्शन पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है।

इसके लिए लखनऊ से 50 अतिरिक्त जवानों को बुलाया गया है। ये जवान गया जंक्शन पर तैनात रहकर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। त्योहार के दौरान स्टेशन पर किसी तरह की अफरातफरी नहीं हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

भीड़ संभालने के लिए तैनात होंगे 50 जवान कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों के गया जंक्शन पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए आरपीएफ ने अतिरिक्त जवानों की व्यवस्था की है। लखनऊ से बुलाए गए 50 जवान स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

भीड़ बढ़ने पर जरूरत के अनुसार उन्हें अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। उनका मुख्य काम यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्टेशन पर आवागमन कराने और भीड़ को नियंत्रित करना होगा। प्लेटफार्म से टिकट घर तक रहेगी नजर स्टेशन के प्लेटफार्म, फुट ओवरब्रिज, प्रवेश और निकास द्वार के साथ टिकट घर के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन स्था नों पर यात्रियों की अधिक भीड़ जुटने की आशंका रहती है। अतिरिक्त जवान यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान मदद करेंगे। साथ ही स्टेशन परिसर में किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी। ट्रेन में चढ़ने-उतरने में करेंगे यात्रियों की मदद कार्तिक पूर्णिमा के दौरान ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जवान प्लेटफार्म पर भीड़ को व्यवस्थित करेंगे। बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में सहयोग दिया जाएगा। आरपीएफ का प्रयास रहेगा कि ट्रेन आने और खुलने के समय प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ जमा न हो।

संदिग्ध गतिविधियों पर भी रखी जाएगी नजर सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्टेशन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आरपीएफ के जवान प्लेटफार्म से लेकर प्रवेश और निकास द्वार तक निगरानी करेंगे। भीड़ के दबाव को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी। किसी भी तरह की परेशानी या अव्यवस्था की स्थिति में जवान तत्काल कार्रवाई करेंगे।