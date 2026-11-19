जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की कवायद तेज हो गई है। पुनर्निर्माण कार्य के साथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे ने कदम बढ़ाए हैं।

इसी कड़ी में यात्रियों के सामान की जांच के लिए लगेज स्कैनर मशीन गया जंक्शन पहुंच गई है। इसके माध्यम से स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले यात्रियों के सामान की जांच की जाएगी।

विश्वस्तरीय स्वरूप देने की योजना पर चल रहा काम

आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था से स्टेशन पर सुरक्षा निगरानी मजबूत होगी। वहीं, पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गया जंक्शन की तस्वीर पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से गया जंक्शन को विश्वस्तरीय स्वरूप देने की योजना पर काम चल रहा है।

स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी यात्री सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत आधुनिक प्रवेश और निकास व्यवस्था, विशाल एयर कॉनकोर्स, प्रतीक्षालय और अन्य यात्री सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी आने के साथ अब सुरक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सामान की जांच से मजबूत होगी सुरक्षा गया जंक्शन पर प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। यहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, रांची और अन्य प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है।

लगेज स्कैनर मशीन से सामान की जांच होने पर बैग और सूटकेस के भीतर रखी वस्तुओं की स्क्रीनिंग की जा सकेगी। इससे प्रतिबंधित और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। मशीन के संचालन और यात्रियों की जांच की प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में रेलवे की ओर से विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।