गया के जंगलों में दबा था मौत का सामान, SSB-पुलिस के सर्च ऑपरेशन में राइफल, पिस्तौल और वॉकी-टॉकी बरामद

संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। गया जिला अंतर्गत धनगांई थाना क्षेत्र में बिहार-झारखंड सीमा पर स्थित तिलेटाड़ से हिसीर जाने वाले मार्ग के घने जंगल में बुधवार की अलसुबह सशस्त्र सीमा बल और धनगांई पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर हथियारों का जखीरा बरामद किया।

अभियान का नेतृत्व एसएसबी के उप कमांडेंट रवि भूषण कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जंगल के संभावित ठिकानों की सघन तलाशी लेते हुए जमीन के अंदर छिपाकर रखे हथियारों को बरामद किया।

हथियारों को प्लास्टिक में बांधकर जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छिपाया गया था। तलाशी के दौरान जवानों को जमीन के अंदर संदिग्ध वस्तु का पता चला। इसके बाद गड्ढा खोदने पर प्लास्टिक में पैक हथियार और कारतूस बरामद हुए।

मौके से नाइन एमएम कार्बाइन, दो मैगजीन, देशी भरमार राइफल, एक देशी कट्टा और दो मैगजीन वाली पिस्तौल मिली। इसके अलावा पांच वाट का वॉकी-टॉकी, नाइन एमएम के 79 कारतूस तथा 7.62 एमएम के 13 कारतूस बरामद किए गए।

इस बड़ी बरामदगी में धनगांई थानाध्यक्ष श्रवण राम और एसएसबी 29वीं वाहिनी धनगांई कैंप के सहायक कमांडेंट सनोज कुमार की भूमिका भी अहम रही। दोनों अधिकारियों के नेतृत्व और समन्वय में पुलिस तथा एसएसबी की संयुक्त टीम ने जंगल के दुर्गम हिस्सों में अभियान को अंजाम तक पहुंचाया।