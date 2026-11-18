जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार के गया से मुंबई जाने वाले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण गया-लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी) एक्सप्रेस का परिचालन दिसंबर में दो दिनों तक प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 22358 गया-एलटीटी एक्सप्रेस 9 दिसंबर को रद रहेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 22357 एलटीटी-गया एक्सप्रेस 11 दिसंबर को नहीं चलेगी।

इतना ही नहीं, रेलवे ने इस कार्य के चलते कुल 20 ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद करने का निर्णय लिया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ का आंशिक परिचालन होगा। ऐसे में दिसंबर में रेल यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को घर से निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करना होगा।

गया से मुंबई जाने वाली ट्रेन 9 दिसंबर को रद, वापसी में 11 को भी परेशानी गया जंक्शन से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गया-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का परिचालन दो दिनों तक प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 22358 गया-एलटीटी एक्सप्रेस 9 दिसंबर को रद रहेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 22357 एलटीटी-गया एक्सप्रेस 11 दिसंबर को नहीं चलेगी।

इस फैसले का असर गया और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। जिन यात्रियों ने इन तारीखों में टिकट बुक कराया है, उन्हें अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में सीट की उपलब्धता और वैकल्पिक मार्ग की जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए।

चक्रधरपुर मंडल में काम के कारण 20 ट्रेनें रहेंगी रद दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 20 ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद करने का निर्णय लिया है। इस सूची में कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं।

इनमें दरभंगा-चर्लपल्ली, विशाखापत्तनम-बनारस, धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत, संबलपुर-जम्मूतवी, तिरुपति-रक्सौल, मालदा टाउन-सूरत, भुवनेश्वर-धनबाद और हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस शामिल हैं। गया होकर गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों की भी बढ़ेगी परेशानी ट्रेनों के परिचालन में बदलाव का असर केवल गया से मुंबई जाने वाले यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। लंबी दूरी की ट्रेनों से गया पहुंचने या यहां से दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है।

खासकर कनेक्टिंग ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी दोनों ट्रेनों के समय और परिचालन की स्थिति की जानकारी पहले से लेनी होगी। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह दी है।

दो ट्रेनों का बदलेगा रूट, इन तारीखों में परिवर्तित मार्ग से चलेंगी नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। गाड़ी संख्या 22805 भुवनेश्वर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 12 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

वहीं, गाड़ी संख्या 22806 आनंद विहार टर्मिनल-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 14 और 21 दिसंबर को बदले हुए मार्ग से परिचालित होगी। इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने निर्धारित स्टेशन और यात्रा मार्ग की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेनी चाहिए।

मौर्य एक्सप्रेस का हटिया तक होगा आंशिक परिचालन रेलवे के निर्णय के अनुसार, गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस का भी आंशिक परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 15028 का 30 नवंबर, 6 दिसंबर और 8 से 15 दिसंबर तक हटिया स्टेशन पर आंशिक समापन होगा।

वहीं, गाड़ी संख्या 15027 का 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और 9 से 16 दिसंबर तक हटिया स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगा। इसका मतलब है कि निर्धारित तिथियों में ट्रेन अपने सामान्य गंतव्य तक नहीं जाएगी या वहीं से अपनी यात्रा शुरू नहीं करेगी।

धनबाद-अल्लेपी एक्सप्रेस भी 90 मिनट की देरी से खुलेगी नान इंटरलाकिंग कार्य का असर धनबाद-अल्लेपी एक्सप्रेस पर भी पड़ेगा। गाड़ी संख्या 13351 धनबाद-अल्लेपी एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने निर्धारित समय से 90 मिनट पुनर्निर्धारित होकर खुलेगी। इसलिए इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी स्टेशन पहुंचने से पहले प्रस्थान समय की पुष्टि कर लेनी चाहिए।