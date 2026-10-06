दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा, गया-नवादा होते हुए सीधे गुजरात जाएगी नई स्पेशल ट्रेन; चेक करें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गयाजी। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ के बीच गया जंक्शन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने कोलकाता-प्रतापनगर (वडोदरा, गुजरात) विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

03109/03110 नंबर की यह ट्रेन गया जंक्शन के साथ किऊल, शेखपुरा, नवादा और तिलैया जैसे बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर भी ठहरेगी।

इससे मगध और आसपास के जिलों के यात्रियों को गुजरात के वडोदरा क्षेत्र तक जाने के लिए पर्व के दौरान अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। ट्रेन दोनों दिशाओं में सात-सात फेरे लगाएगी।

गया से शाम छह बजे चलेगी ट्रेन:

03109 कोलकाता-प्रतापनगर विशेष ट्रेन मंगलवार को 13, 20, 27 अक्टूबर तथा 3, 10, 17 और 24 नवंबर को चलेगी। कोलकाता से सुबह आठ बजे खुलकर ट्रेन शाम 5:55 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी और शाम छह बजे रवाना होगी।

इसके बाद अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए गुजरात पहुंचेगी। उपलब्ध रूट विवरण में गया के पहले किऊल, शेखपुरा, नवादा और तिलैया के ठहराव भी दर्ज हैं। वापसी में 03110 प्रतापनगर-कोलकाता विशेष ट्रेन गुरुवार को 15, 22, 29 अक्टूबर तथा 5, 12, 19 और 26 नवंबर को चलेगी। प्रतापनगर से चलकर यह ट्रेन अगले दिन रात करीब 11:50 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी और 11:55 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगी।

प्रतापनगर यानी वडोदरा का स्टेशन: प्रतापनगर कोई अलग राज्य नहीं, बल्कि गुजरात के वडोदरा शहर का रेलवे स्टेशन है। यह वडोदरा में स्थित है और पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल से जुड़ा है। इसलिए इस विशेष ट्रेन का गंतव्य गुजरात के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। रूट में आगे गोधरा और वडोदरा जैसे प्रमुख स्टेशन भी आते हैं।

22 कोच, यात्रियों को तीन श्रेणियों का विकल्प: विशेष ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। इसमें एसी थ्री टियर के चार, स्लीपर के 10, साधारण श्रेणी के छह और एसएलआर के दो कोच शामिल हैं। इससे पर्व के दौरान अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों को अतिरिक्त सीटों का विकल्प मिलेगा।