गया-चेन्नई और धनबाद-पटना के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 21 कोच वाली सुपरफास्ट भी शामिल; चेक करें शेड्यूल-रूट

जागरण संवाददाता, गयाजी। छठ के बाद परदेश लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे गया से चेन्नई के बीच एकतरफा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

गाड़ी संख्या 03689 गया-चेन्नई सुपरफास्ट पूजा स्पेशल 17 नवंबर (मंगलवार) को सुबह 5:30 बजे गया जंक्शन से रवाना होकर अगले दिन 18 नवंबर (बुधवार) को शाम 4:20 बजे चेन्नई पहुंचेगी।

डीडीयू मंडल के चार स्टेशनों पर ठहराव:

ट्रेन का ठहराव डेहरी आन सोन में सुबह 6:27 बजे, सासाराम में 6:48 बजे, भभुआ रोड में 7:18 बजे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 8:23 बजे होगा। यहां से ट्रेन 8:30 बजे चेन्नई के लिए रवाना होगी।

21 कोचों से होगा परिचालन: ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें दो दिव्यांगजन अनुकूल द्वितीय श्रेणी सह सामान एवं ब्रेकयान, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, 11 शयनयान, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं।

इस स्पेशल ट्रेन से चेन्नई जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और त्योहार के बाद नियमित ट्रेनों में भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। धनबाद-पटना के बीच 12 नवंबर को चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे धनबाद और पटना के बीच 12 नवंबर (गुरुवार) को एक ट्रिप अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन धनबाद से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर शाम 4:45 बजे पटना पहुंचेगी। इससे गया और आसपास के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।