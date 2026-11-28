जागरण संवाददाता, गयाजी। संभावित हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए 30 नवंबर को गया में ब्लैकआउट माक अभ्यास किया जाएगा।

इसके तहत गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्र में शाम सात बजे से 7:02 बजे तक दो मिनट के लिए सभी बत्तियां बंद रखी जाएंगी।

निर्धारित समय पर सायरन बजाकर ब्लैकआउट का संकेत दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान के आसपास स्थित मॉल, शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों और आवासीय भवनों के संचालकों के साथ आम नागरिकों से भी इस अभ्यास में सहयोग करने की अपील की है।

जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के निर्देश पर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन एवं नगर पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में निभाई जाने वाली भूमिका की जानकारी दी गई। अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन ने वीडियो प्रस्तुतीकरण के माध्यम से हवाई हमले और ब्लैकआउट जैसी परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सावधानियों, कमान संरचना और आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रक्रिया समझाई। खिड़की-दरवाजों से बाहर नहीं दिखनी चाहिए रोशनी प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि 30 नवंबर को शाम सात से 7:02 बजे तक गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठानों एवं घरों की लाइटें बंद रखी जाएं।