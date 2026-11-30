संवाद सहयोगी, बोधगया। गया जी एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थों की तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को कस्टम विभाग की टीम ने दो करोड़ रुपये मूल्य के करीब दो किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड्स के साथ थाईलैंड की एक महिला यात्री को हिरासत में लिया है।

हिरासत में ली गई महिला की पहचान थाईलैंड निवासी औराई कोसोन के रूप में की गई है। वह बैंकाक से थाई एयरवेज की उड़ान से गया जी एयरपोर्ट पहुंची थी। जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट पर लगे लेगेज स्कैनर से सामान की जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों को नशीले पदार्थ होने का संदेह हुआ। इसके बाद महिला यात्री को अलग ले जाकर उसके सामान की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान बेहद सावधानी से छिपाकर रखे गए करीब दो किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड्स बरामद किए गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है। बरामदगी के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने कस्टम विभाग को सूचना दी। कस्टम अधिकारियों ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गया जी एयरपोर्ट से पर्यटन सीजन में तस्करी का तीसरी बड़ी बरामदगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के बीच गया जी एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक वीड्स की तस्करी का यह तीसरा बड़ा मामला है। तीनों मामलों में अब तक करीब 14.5 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं।

इससे पहले करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य के हाइड्रोपोनिक वीड्स के साथ पंजाब की दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 2.5 करोड़ रुपये की खेप के साथ कोलकाता के एक युवक और महाराष्ट्र की एक महिला को पकड़ा गया था।