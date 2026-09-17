हाई-स्पीड ट्रेन में तस्करी: गया में तेजस राजधानी से 4 दिन में 33 KG गांजा जब्त, महिला समेत 2 स्मग्लर अरेस्ट

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आरपीएफ-जीआरपी की कार्रवाई के केंद्र में रही है।महज चार दिनों के अंतराल में इस ट्रेन से 33.571 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है।

दोनों मामलों में एक महिला और एक पुरुष यात्री को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की कुल अनुमानित कीमत करीब 16.78 लाख रुपए बताई गई है। लगातार हुई दो कार्रवाइयों से रेल मार्ग के माध्यम से गांजे की तस्करी पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

16 सितंबर को 17.749 किलो गांजा बरामद: ऑपरेशन नार्कोस के तहत 16 सितंबर की बुधवार की रात आरपीएफ, अपराध आसूचना शाखा, सीपीडीएस और जीआरपी की संयुक्त टीम गया जंक्शन क्षेत्र में गश्त एवं निगरानी कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर गाड़ी संख्या 22811 अप तेजस राजधानी एक्सप्रेस के गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर करीब 22:20 बजे पहुंचने पर कोच संख्या नौ में जांच की गई। बर्थ संख्या 21 पर बैठे यात्री से पूछताछ में उसने अपना नाम 47 वर्षीय मनोज कुमार वर्णवाल, पिता अच्छे लाल, निवासी कैमाशिकोह, पटना सिटी बताया। उसके झोला, हैंड बैग और ट्रॉली बैग की तलाशी में 17 पैकेट में 17.749 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

बरामद गांजे की कीमत 8,87,450 रुपए आंकी गई है। मौके पर सहायक सुरक्षा आयुक्त, रेसुब गया संजय कुमार सिंह भी पहुंचे। विधिवत कार्रवाई के बाद रात 00:50 बजे मनोज कुमार वर्णवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बरामद गांजा, मोबाइल, आधार कार्ड और यात्रा टिकट सहित अग्रेतर कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेल थाना गया को सुपुर्द कर दिया गया। 13 सितंबर को महिला यात्री हुई थी गिरफ्तार: इससे पहले 13 सितंबर को भी ऑपरेशन नार्कोस के तहत आरपीएफ ने तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 15.822 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में 26 वर्षीय महिला यात्री मीना कुमारी, निवासी खिजरसराय, गया को गिरफ्तार किया गया था।

वह ओडिशा के जाजपुर क्योंझर रोड से दिल्ली की यात्रा कर रही थी। उसके बैग और ट्रॉली से गांजे के 15 बंडल बरामद किए गए थे। बरामद गांजे की कीमत करीब 7,91,100 रुपए बताई गई थी। महिला को अग्रेतर कार्रवाई के लिए जीआरपी गया को सौंपा गया था।