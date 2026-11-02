पिता सर्वे अधिकारी, मां गृहिणी और बेटी ने कर दिखाया कमाल; UPSC में 298वीं रैंक लाकर गया की वैष्णवी बनीं मिसाल

संवाद सूत्र, बेलागंज(गयाजी)। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को बेलागंज प्रखंड के दादपुर गांव की बेटी वैष्णवी ने सच कर दिखाया है। कभी दुर्गम क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले इस गांव की बेटी ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में 298वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है।

दादपुर की बेटी की सफलता से पूरा गांव गौरवान्वित वैष्णवी की सफलता से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा दादपुर और बेलागंज क्षेत्र गौरवान्वित है। उनकी उपलब्धि ने यह साबित किया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या संपन्न परिवार की मोहताज नहीं होती। सीमित संसाधनों के बीच भी मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है।

किसान परिवार के माहौल में पली-बढ़ीं वैष्णवी बेलागंज प्रखंड मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर पूरब स्थित दादपुर गांव की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि सामान्य मध्यवर्गीय किसान परिवारों से जुड़ी है। गांव के अधिकतर परिवारों की आजीविका खेती-किसानी पर निर्भर है। इसी माहौल में पली-बढ़ी वैष्णवी ने अपने लिए बड़ा लक्ष्य तय किया और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करती रहीं। पिता सर्वे अधिकारी, मां गृहिणी; परिवार ने दिया पूरा साथ वैष्णवी के पिता राजीव नयन सिंगरौली में सर्वे अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। एक भाई और एक बहन वाले परिवार में वैष्णवी शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रहीं। परिवार के सहयोग और लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण ने सफलता की राह आसान की।

कैंट स्कूल से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर वैष्णवी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ स्थित कैंट स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक के सफर में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी रहीं।

UPSC में 298वीं रैंक, वर्षों की मेहनत लाई रंग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है। इसमें 298वीं रैंक हासिल करना वैष्णवी की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। उनकी इस सफलता ने परिवार के साथ-साथ पूरे गांव की उम्मीदों को नई उड़ान दी है।

बेटी की कामयाबी ने ग्रामीण युवाओं को दिया बड़ा संदेश वैष्णवी की सफलता केवल उनके परिवार की उपलब्धि नहीं है। यह ग्रामीण समाज के लिए भी प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहर में पैदा होना जरूरी नहीं है।

अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो गांव से निकलकर भी देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। बेटियों के लिए बनीं मिसाल, अभिभावकों को भी मिला संदेश वैष्णवी की उपलब्धि उन अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि बेटियों को बेहतर शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दिया जाए तो वे परिवार के साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं।