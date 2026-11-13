खीर-रोटी नहीं, यहां छठ के खरना में बनती है सेंधा नमक वाली चने की दाल! क्या है मगध की इस अनोखी परंपरा का राज

कमल नयन, गयाजी। लोकआस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ में मगध की माटी की अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान और परंपरा है। यहां छठ पर्व की पूजा-पद्धति से लेकर खरना के प्रसाद तक में पुरखों की विरासत की झलक देखने को मिलती है।

खास बात यह है कि मगध के गया, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिले के कई इलाकों में खरना का प्रसाद बनाने की एक अनूठी परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। इस परंपरा में खरना की शाम अरवा चावल के साथ चने की दाल में सेंधा नमक, गोलकी और शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है। इस दाल में हल्दी नहीं डाली जाती। यही यहां का पारंपरिक खरना प्रसाद है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा छठ व्रती खरना की संध्या में भगवान भास्कर और छठी मइया की आराधना के बाद सबसे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इसके बाद परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और इष्ट-मित्रों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है।

धार्मिक आस्था के साथ इस प्रसाद का जुड़ाव इतना गहरा है कि कई परिवार पीढ़ियों से चली आ रही इस विधि में बदलाव की कल्पना भी नहीं करते। पुरखों की रीति में बसती है आस्था की मिठास नालंदा जिले के राजगीर निवासी मिथिलेश पांडेय बताते हैं कि खरना के प्रसाद में सेंधा नमक और गोलकी का इस्तेमाल क्षेत्र में लंबे समय से होता आ रहा है। घरों में बुजुर्गों और पूर्वजों को जिस विधि से प्रसाद बनाते देखा गया, नई पीढ़ी भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रही है।

यह केवल खानपान की परंपरा नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ी विरासत है। अब इसका दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। नवादा से महानगरों तक पहुंची मगध की परंपरा माना जाता है कि खरना के प्रसाद की यह विशिष्ट परंपरा नवादा जिले के ग्रामीण इलाकों से धीरे-धीरे दूसरे क्षेत्रों और शहरी परिवारों तक पहुंची। नवादा जिले में आज 60 प्रतिशत से अधिक व्रती खरना में सेंधा नमक का प्रयोग करती है।

यहां की बेटियां और महिलाएं विवाह के बाद जहां भी गईं, अपने मायके और पुरखों की इस परंपरा को साथ ले गईं। यही वजह है कि आज बिहार के दूसरे हिस्सों के अलावा दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहने वाले मगध के परिवार भी इसी विधि से खरना का प्रसाद तैयार करते हैं।

शेखपुरा में भी घर-घर कायम है परंपरा शेखपुरा के अरविंद मानव बताते हैं कि जिले के करीब 90 प्रतिशत घरों में खरना के दिन चने की दाल में सेंधा नमक का प्रयोग सामान्य बात है। स्थानीय परिवारों के लिए यह कोई नई या आश्चर्यजनक परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक रीति है। हालांकि, अब शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है।