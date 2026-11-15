400 रुपये किलो पहुंचा शरीफा, अनानास से लेकर महताब तक की भारी डिमांड; गयाजी में छठ पर बढ़े फलों के दाम

जागरण संवाददाता, गयाजी। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हो गई है। इसके साथ ही शहर के बाजारों में फलों की मांग काफी बढ़ गई है।

छठ पर्व को लेकर फल मंडियों में सुबह से देर रात तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के केदारनाथ मार्केट और गांधी मैदान में फलों की जमकर बिक्री हो रही है।

वहीं, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे भी अस्थायी रूप से फलों की दुकानें सज गई हैं। इन दुकानों पर भी ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार फलों की खरीदारी कर रहे हैं।

छठ पर्व को लेकर इस बार फलों के कारोबार में अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। केदारनाथ मार्केट के फल विक्रेता उदय कुमार ने बताया कि फल कारोबारियों को छठ पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है।

इस बार बाजार में फलों की मांग अच्छी है। छठ पर्व के दौरान सौ से अधिक ट्रक फलों की बिक्री होने की उम्मीद है। मंडी में सबसे अधिक मांग केला और सेब की है। अब तक 35 ट्रक केला, 60 ट्रक सेब और 10 ट्रक संतरा मंडी में पहुंचा है।

इसके अलावा अन्य फल भी करीब 30 ट्रक आए हैं। इस बार फलों में शरीफा सबसे महंगा बिक रहा है। बाजार में इसकी कीमत 400 रुपये प्रति किलो है। ग्राहकों की अधिक भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से चार दिनों के लिए केदारनाथ मार्केट से फल मंडी को गांधी मैदान में स्थानांतरित किया गया है। यहां सुबह से रात तक खरीदारों की भीड़ लगी रह रही है।