पूर्वी चंपारण : तियर नदी में डूबने से इंटर छात्र और सात वर्षीय बच्चे की मौत

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। तियर नदी में स्नान करना लखौरा के दो परिवारों के लिए जिंदगी भर का गम दे गया। अलग-अलग घटनाओं में नदी में डूबने से इंटर के छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई।

मृतकों में मठिया भोपतपुर निवासी राजनारायण राम का 20 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार और लखौरा बिचला टोला निवासी चंदेश्वर प्रसाद का सात वर्षीय पुत्र रूद्रकांत कुमार शामिल हैं।

दोनों घटनाओं के बाद गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि मठिया भोपतपुर निवासी गोलू कुमार अपने दोस्त रिशू कुमार के साथ तियर नदी में स्नान करने गया था।

स्नान के दौरान गोलू गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया। उसके साथ मौजूद रिशू को ग्रामीणों ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गोलू के डूबने की खबर मिलते ही स्वजन और ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे और उसकी तलाश शुरू कर दी।

काफी खोजबीन के बाद रविवार की अलसुबह नदी से गोलू का शव बरामद किया गया। दूसरी घटना लखौरा के बिचला टोला की है। सात वर्षीय रूद्रकांत भी अन्य बच्चों के साथ तियर नदी में स्नान करने गया था। उसके साथ गए दो बच्चे वापस घर लौट आए, लेकिन रूद्रकांत नहीं पहुंचा।